Wachtenden in rij voor Elizabeth schenken voedsel aan armen

Veel mensen die een laatste bezoek brachten aan de Britse koningin Elizabeth hebben voedsel geschonken aan het goede doel. Omdat het verboden is eten en drinken mee te nemen in Westminster Hall, waar de vorstin ligt opgebaard, moesten ze hun etenswaren afgeven voordat ze naar binnen gingen, meldt het Britse persbureau PA.

Velen doneerden meegebrachte snacks zoals chips, koekjes en chocolade aan The Felix Project dat op deze manier honderden kilo’s voedsel heeft binnengehaald. Dat wordt verdeeld onder mensen in Londen die het goed kunnen gebruiken. ‘Deze levensmiddelen zijn een unieke donatie die honderden mensen zal helpen die het zich niet kunnen veroorloven om te eten. We steunen duizenden organisaties die grote aantallen mensen helpen’, zegt directeur Charlotte Hill van de liefdadigheidsinstelling. Dekens werden ook geaccepteerd.

De wachtenden hebben ruim voldoende eten en drinken meegenomen, omdat ze tot 24 uur moesten wachten in de rij, die tot acht kilometer lang was. Rouwenden hebben tot maandagochtend de tijd om de koningin de laatste eer te bewijzen.