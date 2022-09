Zelenski beschuldigt Russische ‘fascisten’ van martelingen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Russische troepen die tot voor kort een groot deel van de Oekraïense regio Charkov bezetten, beschuldigd van het grootschalig toepassen van marteling. In de onlangs heroverde oostelijke regio zijn volgens Zelenski minstens tien martelplekken ontdekt.

‘Foltering was een wijdverbreide praktijk in het bezette gebied’, aldus de president zaterdagavond tijdens zijn videotoespraak. Hij noemt de bezetters, die een week geleden vluchtten voor een Oekraïens tegenoffensief, ‘fascisten’ en vergelijkt hun gedrag met dat van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Net als de nazi’s moeten de Russen voor de rechtbank verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, zei Zelenski. ‘We zullen de identiteit vaststellen van allen die mensen hebben gemarteld en misbruikt, die deze gruweldaden van Rusland naar Oekraïens grondgebied hebben gebracht.’

De bezetters hebben volgens hem de martelwerktuigen achtergelaten toen ze vluchtten. Oekraïense autoriteiten hebben ook foto’s gepubliceerd van wat volgens hen martellocaties en -apparatuur zijn. Er zijn ook bewijzen van marteling gevonden op de lichamen die zijn ontdekt in een massagraf in een bos in de buurt van de stad Izjoem, aldus Zelenski. Zaterdag zijn de werkzaamheden om de doden op te graven voortgezet.

Rusland ontkent zich op burgers te richten en beweert dat de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen een lastercampagne zijn. Moskou heeft geen commentaar gegeven op de massabegraafplaats in Izjoem, waar 450 lichamen zouden zijn aangetroffen.