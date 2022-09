Minister biedt in Jemen nog meer steun voor berging olietanker

In Jemen heeft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) toegezegd nog eens 7,5 miljoen euro bij te dragen aan de berging van een olietanker. De opslagtanker Safer, met ruim een miljoen vaten olie aan boord, dreigt te gaan lekken of te ontploffen als er niets gebeurt. Dat kan dan leiden tot een olieramp in de Rode Zee.

Het toegezegde bedrag was nodig om een gat in de financiering te overbruggen. Nu is er genoeg geld om te beginnen met de berging. "De Safer is een tikkende tijdbom", aldus Schreinemacher. "Er is snel actie nodig." Eerder droeg het kabinet al 7,5 miljoen euro bij voor de berging tijdens een donorconferentie.

Het is voor het eerst in veertien jaar dat een Nederlandse minister het land bezoekt. Acht jaar geleden brak er een bloedige burgeroorlog uit tussen de regering en de Houthi-rebellen. Schreinemacher benadrukte tijdens een gesprek met premier Sa'ed in de stad Aden dat de strijdende partijen tot een "duurzame vrede" moeten komen, aldus het ministerie.