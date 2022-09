Varen door Suezkanaal wordt opnieuw duurder

Volgens de uitbater en beheerder van het kanaal kunnen de prijzen gemakkelijk omhoog nu rederijen recordtarieven kunnen rekenen voor hun vervoersdiensten. Daarnaast kampt ook de Suez Canal Authority met hogere kosten door de inflatie.

Het Suezkanaal verbindt de Rode Zee met de Middellandse Zee en maakt zo de kortste scheepvaartroute tussen Azië en Europa mogelijk. Het 193 kilometer lange kanaal was afgelopen boekjaar goed voor de doorvoer van 1,3 miljard ton vracht. Twee eerdere tariefsverhogingen leverden het Suezkanaal, een belangrijke bron van inkomsten voor Egypte, het afgelopen boekjaar een recordomzet van 7 miljard dollar op.

De Suez Canal Authority kondigde vorig jaar aan het kanaal versneld uit te breiden. Die beslissing volgde op de dagenlange blokkade van het kanaal door het containerschip Ever Given, dat in maart 2021 overdwars vast kwam te liggen. Die stremming schopte de mondiale scheepvaart een tijdlang in de war.