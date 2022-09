Koning Charles en William spreken mensen in de wachtrij

Koning Charles en prins William hebben zaterdag in Londen gesproken met mensen die in de rij stonden om koningin Elizabeth de laatste eer te bewijzen. De koning en de prins van Wales schudden handen met mensen en ontvingen condoleances.

Het was een onverwacht moment, stellen Britse media, dat geen deel uitmaakte van de drukke planning van de koning en de prins. In Westminster Hall kunnen mensen langs de kist lopen en hun deelneming betuigen. Daarvoor staan duizenden mensen in de kilometerslange rij, waarin de wachttijd op sommige momenten meer dan 24 uur was. Afscheid nemen kan tot maandagochtend 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.

William zal zaterdagavond samen met de zeven andere kleinkinderen van Elizabeth een kwartier bij de kist van de koningin in Westminster Hall staan. Harry, die zijn taken een jaar geleden heeft neergelegd en samen met zijn vrouw Meghan een stap terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis, zal daarbij een militair uniform dragen.