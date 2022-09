Japan waarschuwt voor ‘zeer gevaarlijke’ supertyfoon Nanmadol

Tyfoon Nanmadol komt naar verwachting zondag aan land en brengt zware storm en neerslag met zich mee. Meteorologen verwachten zo’n 200 millimeter regen, lokaal kan het oplopen tot een halve meter. Ook moeten de inwoners rekening houden met windsnelheden tot 180 kilometer per uur, waardoor hoge golven kunnen ontstaan. Gevreesd wordt voor overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners worden daarom opgeroepen hun huis te verlaten voordat het noodweer losbarst.

Momenteel bevindt de tyfoon zich op zo’n 1000 kilometer ten zuiden van Japan. Windstoten liggen rond de 240 kilometer per uur. De verwachting is dat Nanmadol de komende dagen in kracht afneemt maar het eiland Kyushu, met grote steden als Nagasaki en Fukuoka, kan zwaar getroffen worden. Nanmadol heeft zelfs het potentieel om de meest destructieve tropische storm te worden die Japan in decennia treft, meldt het Joint Typhoon Warning Center van de Amerikaanse marine.

Japan werd in 2019 getroffen door tyfoon Hagibis waardoor meer dan honderd mensen omkwamen. Een jaar eerder overleden als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen meer dan tweehonderd mensen in het westen van het land.