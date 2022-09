In Haarlem is een vrouw overleden na een steekincident. Agenten troffen de vrouw zaterdagochtend gewond aan in het huis aan de W.F. Hermansstraat nadat ze reageerden op een melding over een steekincident. Ondanks inspanningen van medewerkers van de ambulance overleed de gewonde vrouw.

De politie meldt dat er een man is aangehouden.