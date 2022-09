Oktoberfest in München weer geopend na twee jaar corona

Het Oktoberfest in München is zaterdag officieel begonnen. Na twee sobere coronajaren opende de burgemeester van de Beierse hoofdstad om 12.00 uur het eerste biervat.

Nadat burgemeester Dieter Reiter de eerste tap in een biervat had geslagen met een hamer, verkondigde hij de beroemde kreet ‘O’zapft is’: ‘Het is getapt’, in Beiers dialect. Pas daarna kon ook in de andere tenten bier geschonken worden. Toch arriveerden de eerste mensen al om 5.00 uur ‘s ochtends op het terrein. Na de openingsceremonie klonken twaalf schoten om de stad en de andere tenten te laten weten dat het feest geopend was.

Het Oktoberfest trekt traditioneel miljoenen bezoekers van over de hele wereld. De mannen en vrouwen verzamelen zich al dan niet uitgedost in dirndl jurk of lederhosen in grote tenten. Het enorme volksfeest ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronapandemie, al weerhield dat sommige mensen er vorig jaar niet van om met bier en snacks op eigen gelegenheid feest te vieren. Het Oktoberfest eindigt dit jaar op 3 oktober.