Ook verlichting Louvre en Paleis van Versailles eerder uit

De verlichting van het Louvre in Parijs en het Paleis van Versailles gaat ‘s avonds eerder uit om energiekosten te besparen. De Franse minister van Cultuur Rima Abdul Malak zei zaterdag op de Franse omroep France 2 dat de verlichting van de glazen piramide van het Louvre om 23.00 uur uitgaat, in plaats van om 01.00 uur. Het Paleis van Versailles, niet ver van de Franse hoofdstad, dooft de lichten met ingang van volgende week al om 22.00 uur, waar dat voorheen 23.00 uur was.