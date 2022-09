KLM annuleert 34 vluchten na oproep Schiphol

Reizigers die zaterdag zouden vertrekken kregen vrijdagavond laat de mededeling dat hun reis niet door zou gaan. De grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol geeft met het schrappen van vluchten gehoor aan de oproep van de luchthaven om dagelijks duizenden passagiers minder op te laten stappen. De vliegtuigen vertrekken wel, maar dan leeg om klanten op bestemming op te halen.

‘Schiphol heeft ons gevraagd het aantal opstappende passagiers te beperken. Dat is een ontzettend vervelend verzoek, omdat we al tien tot twintig vluchten per dag moeten annuleren en dit komt daar bovenop’, zegt een woordvoerster van KLM. ‘Maar zo voldoen we aan het verzoek om opstappende passagiers te beperken, worden wachtrijen bij security korter, kunnen terugkerende passagiers gewoon reizen en verlichten we de druk op de operatie.’