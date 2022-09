Staatsbegrafenis Elizabeth mogelijk grootste evenement in VK ooit

‘Er wordt al ‘vele jaren’ aan de plannen voor rond het overlijden van de koningin gewerkt’, zeggen bronnen tegen de Britse omroep. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de uitvaart maandag het grootste evenement zal zijn dat het Verenigd Koninkrijk in decennia, mogelijk ooit, heeft georganiseerd’.

De Britse politie omschrijft de staatsbegrafenis als ‘de grootste onderneming ooit voor de politie’. Volgens de politie gaat het om een ‘ongelofelijk complexe operatie’ die zelfs de Olympische Spelen in Londen in 2012 overtreft. Destijds waren dagelijks tot 10.000 agenten op de been.

Meer dan 2000 gasten verwacht

Bij de ceremonie in Westminster Abbey worden maandag meer dan 2000 gasten verwacht. Honderden wereldleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders reizen naar Londen af, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden, de Franse president Emmanuel Macron en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Koning Willem-Alexander reist samen met koningin Máxima en prinses Beatrix naar de Britse hoofdstad.

Britse media zeiden vrijdag al te denken dat de uitvaart van koningin Elizabeth mogelijk een recordaantal kijkers kan opleveren voor een gebeurtenis rond het Britse koningshuis. Tot nu toe zaten voor de begrafenis van prinses Diana in 1997 de meeste Britten voor de televisie. Die uitvaart, die werd uitgezonden op de BBC en ITV, trok destijds in totaal 32,1 miljoen kijkers.