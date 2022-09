Waarschuwingsschot bij arrestatie na schietincident Rotterdam

Agenten hebben een 25-jarige verdachte aangehouden na een schietincident aan het Hofplein in Rotterdam. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost. Het slachtoffer van het incident is met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Zaterdagochtend vroeg kwam de melding van het incident. Agenten hielden de verdachte, een Rotterdammer, aan met getrokken wapens omdat ze de situatie als gevaarlijk inschatten. Er is een vuurwapen in beslag genomen. De politie zoekt getuigen van het voorval.