Chinese vicepresident aanwezig bij staatsbegrafenis Elizabeth

De delegatieleden mochten niet naar binnen omdat zeven Britse parlementariërs door China zijn gestraft voor het verspreiden van vermeende leugens en desinformatie. Het zou met name gaan om kritiek op de staat van de mensenrechten in China. Vicepresident Wang mocht Westminster Hall wel bezoeken, aldus The Guardian.

Het toegangsverbod was ingesteld door de voorzitter van het Lagerhuis, Lindsay Hoyle. Hij is verantwoordelijk voor Westminster Hall. Volgens het Chinese ministerie bezoekt Wang de uitvaart van Elizabeth maandag ‘op uitnodiging van de Britse overheid’. Bij de ceremonie in Westminster Abbey worden maandag meer dan 2000 gasten verwacht.