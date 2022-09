Oktoberfest terug na twee jaar corona

Na twee sobere jaren door de coronapandemie wordt weer een officieel Oktoberfest gehouden in de Beierse hoofdstad München. Daar worden de komende weken feestvierders van over de hele wereld verwacht. De openingsceremonie vindt zaterdagmiddag plaats om 12.00 uur.

Het bierfestival wordt traditioneel afgetrapt door de burgemeester van München. Die opent het eerste biervat. Daarna klinkt de beroemde kreet ‘O’zapft is’: ‘het is getapt’ is Beiers dialect. Na de openingsceremonie worden twaalf schoten gelost zodat in alle festivaltenten duidelijk is dat het bier mag vloeien.

Het Oktoberfest trekt traditioneel miljoenen bezoekers. Die verzamelen zich al dan niet uitgedost in dirndl en lederhosen in grote tenten. Het enorme volksfeest ging de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronapandemie, al weerhield dat sommige mensen er vorig jaar niet van om met bier en snacks op eigen gelegenheid feest te vieren. Het Oktoberfest eindigt dit jaar op 3 oktober.