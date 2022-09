Amsterdam en Zaandam maken zich op voor Dam tot Damloop

Wandelaars trappen het evenement af op zaterdagochtend met de Dam tot Dam Wandeltocht. Deelnemers starten op de Prins Hendrikkade in Amsterdam en lopen naar het Dam tot Dam Park in Zaandam. Zaterdagavond is er een Damloop by Night in Zaandam met zo’n 9000 deelnemers.

De nachtloop is de opmaat naar het hoofdonderdeel van het weekend; de Dam tot Damloop zelf op zondag. Het parcours heeft een lengte van 10 mijl (ruim 16 kilometer) en leidt de 40.000 deelnemers van Amsterdam via onder meer de IJtunnel naar de finish in Zaandam.

Op zondagochtend vindt ook de Dam tot Dam FietsClassic plaats, waar zo’n 4000 race-, toer- en stadsfietsers aan meedoen. De fietsers starten en eindigen op de Amsterdamse Dam en rijden langs plaatsen met ‘dam’ in de naam, zoals Zaandam, Schoorldam en Monnickendam.

De diverse onderdelen van de Dam tot Damloop trekken naar verwachting in totaal zo’n 150.000 toeschouwers.