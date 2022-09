VNG: blij met steviger inzet op preventie van ongezondheid

Ook prijst de vereniging de mogelijkheid in het akkoord om in de zorg domeinoverstijgend te werken. Volgens VNG zijn een regionaal gecoördineerde aanpak van zorg en preventie van belang. ‘Op deze manier nemen we verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave om met elkaar toe te werken naar een vitalere samenleving en toekomstbestendige zorg. Wij zien veel van onze punten duidelijk in het IZA terug.’ Dat schrijft de VNG in een reactie op de ondertekening van het Zorgakkoord door organisaties in de zorgsector met minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers.

De ondertekening door de VNG van het Integraal Zorgakkoord is nog wel onder voorbehoud van instemming door de algemene ledenvergadering op 2 december.