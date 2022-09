Britse overheid werkt aan plan voor energiehulp aan bedrijven

De Britse regering wil de energierekening voor bedrijven behapbaar houden. Dat kan door een korting te geven op de rekening. Londen zou werken aan een plan dat de energienota voor bedrijven meer in lijn brengt met wat huishoudens voor energie betalen. Dat meldden ingewijden die bekend zijn met de plannen tegen persbureau Bloomberg. De inspanningen maken deel uit van een steunpakket van 40 miljard pond (krap 46 miljard euro) waar premier Liz Truss momenteel de laatste hand aan legt.

Met de reddingsoperatie wordt de groothandelsprijs die is opgenomen in zakelijke energiecontracten verlaagd. Deze wordt dan vastgesteld op ongeveer hetzelfde bedrag dat in rekening wordt gebracht aan huishoudens. Dat zou ongeveer een korting van 50 procent kunnen betekenen voor bedrijven die onlangs hun contracten hebben vastgezet.

De energiecrisis zorgt ervoor dat de kosten voor het runnen van fabrieken en het laten branden van de lichten in winkels in het hele Verenigd Koninkrijk de pan uit rijzen. Kleine bedrijven nemen al drastische maatregelen om de kosten binnen de perken te houden nu sommige energierekeningen wel tien keer zo hoog uitvallen.