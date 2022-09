Kabinet: cijfers drank- en tabaksgebruik jongeren zijn alarmerend

Uit verschillende rapporten over het drankgebruik en rookgedrag van jongeren komen ‘alarmerende’ cijfers naar voren, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie). Te veel middelbare scholieren drinken of roken weleens, en de cijfers zijn de afgelopen jaren nauwelijks verbeterd. Ook kunnen jongeren drank en tabak nog te makkelijk zelf kopen.

In een eerder gepubliceerd onderzoek over de gezondheid en welzijn van jongeren zegt meer dan een op de vier 12- tot en met 16-jarigen in de afgelopen maand te hebben gedronken. Driekwart van de drinkers deed zelfs aan bingedrinken, waarbij op één gelegenheid meer dan vijf glazen werden gedronken. ‘Deze cijfers zijn sinds 2013 nauwelijks veranderd’, zegt Van Ooijen, terwijl preventie (het voorkomen van gezondheidsproblemen als gevolg van levensstijl) juist een belangrijk thema is voor dit kabinet en het vorige.

Van de scholieren (12 tot 16 jaar) geeft ongeveer 10 procent aan de afgelopen tijd te hebben gerookt. Tussen 2001 en 2017 daalde dit cijfer nog jaarlijks gestaag, maar sindsdien is het niet meer afgenomen. Van de rokers heeft 16 procent de sigaretten zelf gekocht. ‘Het totale beeld geeft reden tot zorg’, aldus Van Ooijen. Uit onderzoek door het bureau Objectief in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, blijkt namelijk dat jongeren nog te makkelijk sigaretten en drank zelf kunnen kopen.

Steekproef

Nog geen vier op de tien pogingen door 16- en 17-jarigen die onder begeleiding proberen alcohol te kopen, mislukt. Dat cijfer is nauwelijks toegenomen sinds 2020, blijkt uit een steekproef waarbij gebruik wordt gemaakt van een mysteryshopper. Bij slijterijen strandde het merendeel van de pogingen (71 procent) net als bij supermarkten (63 procent). Maar slechts een op de tien pogingen van jongeren om via thuisbezorgkanalen (waaronder maaltijdbezorgdiensten en webshops) alcohol te bestellen, werd tegengehouden. Vooral de score van onlineaanbieders zijn ‘teleurstellend’, met flitsbezorgers ‘als dieptepunt’: slechts 1 procent van de kooppogingen mislukte.

Pogingen van jongeren om tabak te kopen, stranden iets vaker. Het ‘nalevingscijfer’ ligt voor tabak op bijna 63,7 procent: bijna twee op de drie pogingen mislukken. Daar is ten opzichte van eerdere jaren wel een verbetering te zien.

Later in het jaar komt Van Ooijen terug op verdere maatregelen om drank- en tabaksgebruik onder jongeren tegen te gaan.