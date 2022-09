Poetin: Turkije betaalt kwart van invoer Russisch gas in roebels

Turkije betaalt een kwart van de import van Russisch gas in roebels. De Russische president Vladimir Poetin deed die aankondiging in de openingswoorden van zijn ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in de marge van de top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO) in de voormalige Sovjetstaat Oezbekistan.

Erdogan en Poetin beloofden tijdens een ontmoeting vorige maand al de handelsrelatie uit te breiden. Die aankondiging veroorzaakte onrust in Europa en in de Verenigde Staten. NAVO-lid Turkije weigert zich aan te sluiten bij de internationale sancties die tegen Rusland zijn opgelegd vanwege de invasie in Oekraïne.

Erdogan zei dat hij een ‘evenwichtige’ benadering van de oorlog moet kiezen omdat Turkije afhankelijk is van Russische energieleveranties. Ook levert Turkije wapens aan Kiev. Poetin vertelde Erdogan vrijdag dat hij Turkije ziet als een ‘betrouwbare’ handelspartner. Ook is hij bereid is Turkije meer te gebruiken als exportroute voor Russische goederen.

Kwart totale import

Turkije importeert bijna de helft van zijn gas en ongeveer een kwart van zijn olie uit Rusland. De aankopen zijn essentieel om de Turkse economie, die wordt aangedreven door de verwerkende industrie, te laten groeien. Belangrijk daarbij is dat er volgend jaar presidents- en parlementsverkiezingen voor de deur staan.

Zowel Washington als Brussel oefenen druk uit op Turkse bedrijven om de handel met Rusland te beperken. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei deze week dat het Turkse banken die transacties via het Russische betalingssysteem Mir verwerken, onder strenger toezicht plaatst.