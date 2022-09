Schiphol en beveiligingsbranche werken meer samen tegen tekorten

Schiphol en belangenorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche gaan meer samenwerken om het tekort aan beveiligers op de luchthaven tegen te gaan. Uit een gesprek tussen de twee partijen is gekomen dat de Nederlandse Veiligheidsbranche doorgaat met een campagne om personeel te werven. Verder worden dit jaar een kwart meer beveiligers opgeleid dan eerdere jaren.

Op Schiphol stonden zeker aan het begin van de week weer lange rijen door een tekort aan beveiligers. De luchthaven heeft het maximumaantal vertrekkende passagiers tot en met minstens eind oktober weer naar beneden bijgesteld om de reizigersstromen aan te kunnen.

De beveiligingsbranche wil daarnaast met een forse loonsverhoging de personeelstekorten tegengaan. Begin volgend jaar gaan beveiligers er volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche zo’n 15 procent op vooruit, door een eerder afgesproken inflatiecorrectie en een maatregel waardoor personeel in de sector minder uren gaat werken. Volgens een woordvoerster helpen dit soort maatregelen ook om het tekort aan beveiligers op Schiphol op te lossen.

De nieuwe regelingen in de beveiligingsbranche komen voort uit afspraken die in 2018 zijn gemaakt in de cao, die nog tot juli volgend jaar loopt. Het aantal maandelijks te werken uren gaat begin volgend jaar omlaag van 152 naar 144.