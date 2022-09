Olie-export vanuit haven van Basra in Irak stopgezet door lekkage

De olie-export vanuit de Irakese haven van Basra is donderdagavond stopgezet vanwege een lekkage, melden bronnen in de oliesector aan persbureau Reuters. Het is onduidelijk waardoor de lekkage is veroorzaakt.

Het laden van olie in de haven wordt pas weer hervat als de noodzakelijke reparaties om het lek te stoppen zijn voltooid. Dat duurt vermoedelijk minstens een week.

De haven van Basra heeft vier laadplatforms en kan tot 1,8 miljoen vaten per dag exporteren.