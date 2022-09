Poetin prijst Erdogan voor inspanningen oorlog te stoppen

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag tijdens een top in Oezbekistan lovend gesproken over de inspanningen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, maar volgens hem is de Oekraïense president Volodimir Zelenski niet bereid tot vredesbesprekingen. Poetin zei ook dat Rusland geen haast heeft om zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne af te ronden.