Droogte is voorbij, water hoeft niet meer te worden doorgepompt

Waterschappen hoeven geen water meer door te pompen naar het westen van het land. De droogte is voorbij, het regent veel en doordat de temperaturen zakken, verdampt er minder water. Het omslagpunt voor de droogte is bereikt, zeggen de hoogheemraadschappen Rijnland en Stichtse Rijnlanden, en daardoor is het niet meer nodig om te pompen.