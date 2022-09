Omroepen spreken ON aan op item: onethisch, vals en racistisch

De omroepen die deel uitmaken van de NPO hebben collectief het racisme-item veroordeeld in de uitzending van Ongehoord Nederland van afgelopen donderdag. Zij vinden dat in het filmpje ‘middels taal en beeld een valse, racistische boodschap wordt verkondigd die wij gezamenlijk kwalificeren als onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO. Dit is het platform van de publieke omroep onwaardig.’ Dat stellen zij in een gezamenlijke verklaring.

In het item werd een compilatie getoond van internetfilmpjes waarin mensen van kleur witte mensen in elkaar slaan. Volgens presentatrice Raïsa Blommestijn wilde het programma hiermee ‘een op sociale media minder belicht aspect van racisme’ tonen. Zij sprak over ‘blanken die door negers in elkaar worden geslagen’.

De omroepen stellen met klem dat ‘wij pal staan voor vrijheid van meningsuiting. Vrije nieuwsgaring is een hoeksteen van onze open samenleving. Iedere dag zetten wij ons in om het publiek op een eerlijke manier te informeren. Vanuit onze eigen levensvisie of geloofsovertuiging, maar altijd met respect voor het standpunt van de ander. Voor iedere fatsoenlijke mening moet ruimte zijn binnen het publieke bestel.’

Grens bereikt

Maar de vrijheid van meningsuiting kent grenzen, vervolgen zij. ‘Daar waar onder de mantel van journalistiek racistische ideeën worden verspreid, is die grens bereikt. Wij spreken collectief onze afkeuring uit tegen het item over racisme in de uitzending van het programma Ongehoord Nieuws van 15 september.’

De verklaring is ondertekend door NTR, VPRO, ZWART, AVROTROS, PowNed, KRO-NCRV, HUMAN, MAX, EO, WNL en BNNVARA. De omroepen zeggen te spreken namens ‘alle makers’ in Hilversum.