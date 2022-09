FNV: acute problemen worden niet opgelost in miljoenennota

Het is ‘hoopvol’ dat een deel van het koopkrachtverlies volgend jaar wordt goedgemaakt. Maar het is te weinig en komt voor veel huishoudens te laat. Dat zegt Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV, in een reactie op de uitgelekte miljoenennota.

‘De acute problemen worden in deze miljoenennota niet opgelost’, aldus Elzinga. ‘Een steeds groter wordende groep zit al diep in de problemen en zonder reparatie dit jaar stevenen we af op een waar drama.’

Voor dit jaar wordt een achteruitgang van de koopkracht met 6,8 procent verwacht. Mogelijk komen er op Prinsjesdag toch nog maatregelen naar buiten die de pijn ook in het najaar moeten verzachten, maar hier wordt nog koortsachtig over overlegd. ‘Wat er nog wel kan in 2022 zal beperkt zijn’, zei premier Mark Rutte vrijdag.

Volgens Elzinga kunnen zeker mensen met een bescheiden inkomen de maand niet meer doorkomen. Volgens FNV moet het wettelijk minimumloon per direct naar 14 euro per uur. Ook de AOW en uitkeringen moeten omhoog. Verder moeten de lonen meestijgen met de inflatie, moet er een maximum komen voor energieprijzen en een eerlijke belasting op winsten en inkomen uit vermogen. ‘Dit zal ook mijn boodschap maandag in het Catshuis zijn’, aldus Elzinga.