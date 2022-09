Bloomberg: Volkswagen rekent op miljoenen winst met gasvoorraad

Het Duitse autoconcern Volkswagen zal honderden miljoenen euro’s aan handelswinsten binnenharken nu het een voorraad gas in de verkoop doet die het eerder voordelig inkocht. Het gascontract van Volkswagen heeft volgens persbureau Bloomberg een omvang van 2,6 terawattuur gas. Dat is genoeg om zo’n 200.000 huizen een jaar lang van gas te voorzien.

De gasprijzen liggen nu vele malen hoger dan toen Volkswagen de voorraad kocht. De prijsstijging is het gevolg van een ongekende energiecrisis in Europa. Op basis van de recente prijzen zou Volkswagen volgens berekeningen van Bloomberg ongeveer 400 miljoen euro winst kunnen maken.

Het bedrijf was van plan om het gas volgend jaar te gebruiken in zijn twee elektriciteitscentrales in Wolfsburg. Het gas was nodig in de overgang van steenkool naar andere brandstoffen. De prijsstijging, in combinatie met economische en politieke druk om de brandstof te sparen, heeft het bedrijf er echter toe gebracht het gas te verkopen en voorlopig bij steenkool te blijven, aldus ingewijden tegen Bloomberg.

Indekken

Volkswagen kocht het gas in op de termijnmarkt via een zogeheten hedgecontract, waarmee het zich indekt tegen prijsschommelingen. Het gas zou in 2020 zijn gekocht toen de marktprijs ongeveer 30 euro per megawattuur bedroeg. Momenteel is de prijs voor een megawattuur gas zo’n 200 euro. De meevaller is sterk afhankelijk van hoe de marktprijs verandert.

Een woordvoerder van Volkswagen weigerde commentaar te geven op interne bedrijfstransacties. Eerder dit jaar zorgde de grondstoffenhandel van het concern ook al voor een grote winst. Het bedrijf zag zijn winst uit hedgingposities op grondstoffen zoals nikkel 3,5 miljard euro bijdragen aan de winst over het eerste kwartaal.

Advies regering

Met name de Duitse regering heeft energie-intensieve industrieën aangespoord om gas te besparen zodat er genoeg voorraad is. Nutsbedrijven vinden het rendabeler om kolen te verbranden voor energieproductie.