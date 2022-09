ON: wij moeten niets hebben van racisme of discriminatie

Ongehoord Nederland moet ‘van racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld niets hebben’. Dat laat de omroep weten in een reactie op de kritiek van de NPO op een racisme-item in de uitzending van donderdag. Volgens de NPO heeft ON hiermee grenzen overschreden.

‘Volgens de NPO zouden daarbij ‘de grenzen van racistische of discriminerende uitlatingen’ zijn bereikt’, laat Ongehoord Nederland weten. ‘Volgens het bestuur van ON! is daarvan geen enkele sprake en is dat ook nooit de bedoeling geweest.’ De omroep zegt niemand te hebben willen beledigen met het item waarin een compilatie van beelden te zien is van onbekende mensen van kleur die op onbekende plekken witte mensen in elkaar slaan. ‘Van racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld moeten wij niets hebben en wij nemen als omroep afstand hiervan.’

Volgens presentatrice Raïsa Blommestijn wilde het programma hiermee ‘een op sociale media minder belicht aspect van racisme’ tonen. Zij sprak over ‘blanken die door negers in elkaar worden geslagen’. Blommestijn zelf schrijft op Twitter dat het ‘bizar’ is ‘wat een enkel woord losmaakt’. Ze zegt sindsdien ‘talloze (doods)bedreigingen en geweldfantasieën’ te hebben ontvangen.

De NPO heeft vrijdag ‘veel’ klachten ontvangen over het item. Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang heeft de Ombudsman van de NPO gevraagd deze klachten ‘met voorrang’ te behandelen.