Plasman: mondkapjesrapport Deloitte past bij aangifte oplichting

Advocaat Peter Plasman zegt dat de conclusies van Deloitte over de mondkapjesdeal ‘helemaal passen’ bij de aangifte die hij heeft gedaan namens uitzendconcern Randstad. ‘Randstad is opgelicht.’ Het uitzendbureau leverde personeelsleden aan Stichting Hulptroepen Alliantie van ondernemer Sywert van Lienden omdat werd gedacht dat het ging om liefdadigheid.

Verder wil de advocaat niet veel over het eindrapport kwijt, ook omdat hij het nog niet heeft gelezen. ‘Maar dit rapport is ook meer iets tussen de overheid en Van Lienden. De aangifte staat daar los van.’

Plasman zegt dat het onderzoek naar de aangifte, die in december is gedaan, nog loopt. Begin dit jaar startte het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte. ‘Het OM is nog druk bezig en had al gezegd dat het lang zou gaan duren omdat veel mensen moeten worden gehoord’, aldus de advocaat.

Van Lienden en de twee mensen met wie hij mondkapjes verkocht aan de overheid, hebben juist gezegd zich vrijgepleit te voelen door het rapport. Zorgminister Conny Helder heeft naar aanleiding van het rapport gezegd dat Van Lienden en zijn partners een ‘onjuiste voorstelling van zaken’ hebben gegeven en partijen bewust tegen elkaar uitspeelden bij het sluiten van de deal, waar zij veel geld aan overhielden.