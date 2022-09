Rotterdams festival TIKTAK annuleert optreden Lil Kleine na ophef

Het Rotterdamse festival TIKTAK heeft het optreden van Lil Kleine geannuleerd. Dat is ‘in overleg met alle betrokken partijen’ besloten om alle bezoekers een ‘positieve ervaring’ te bieden, zo meldt de organisatie op Instagram.

Woensdag werd aangekondigd dat Lil Kleine zaterdag zou optreden tijdens het evenement. Het zou het eerste officiële optreden van Lil Kleine in Nederland worden sinds hij in het nieuws kwam omdat hij zijn ex-partner Jaimie Vaes zou hebben mishandeld. In de reacties onder de aankondiging kreeg het festival een hoop kritiek.