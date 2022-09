Biden en Truss ontmoeten elkaar zondag voor het eerst

De Britse premier Liz Truss ontvangt zondag de Amerikaanse president Joe Biden in haar ambtswoning op Downing Street in Londen. De informele bijeenkomst voorafgaand aan de begrafenis van koningin Elizabeth is de eerste keer dat de twee wereldleiders elkaar ontmoeten. Biden en Truss spraken eerder deze maand wel al telefonisch, toen de Amerikaanse president belde om Truss te feliciteren met haar premierschap.

Truss zal zondag ook Ierse, Canadese en Poolse leiders ontmoeten. Zaterdag ontmoet ze de premiers van Australië en Nieuw-Zeeland.