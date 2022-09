NPO: Ongehoord Nederland bereikt met racisme-item grens

In het item werd een compilatie getoond van internetfilmpjes waarin mensen van kleur witte mensen in elkaar slaan. Volgens presentatrice Raïsa Blommestijn wilde het programma hiermee ‘een op sociale media minder belicht aspect van racisme’ tonen. Zij sprak over ‘blanken die door negers in elkaar worden geslagen’.

Volgens Leeflang heeft ‘NPO de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft. Die grens is volgens de NPO in deze uitzending bereikt’. De NPO verzoekt daarom het Commissariaat voor de Media om zich hierover uit te spreken. In de Mediawet staat volgens de NPO dat ‘een publieke media-instelling passende maatregelen neemt om te voorkomen dat het aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep’.

De NPO heeft vrijdag ‘veel’ klachten ontvangen over het item.