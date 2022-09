Oekraïne: martelkamers gevonden in heroverde gebieden

Oekraïne zegt na de herovering van gebieden in de regio Charkov op zeker tien locaties martelkamers te hebben gevonden. Het leger heeft in dit deel van Oekraïne recent snel veel grondgebied kunnen terugnemen.

Rusland maakte vorig weekend bekend een deel van zijn troepen in Charkov terug te trekken en in te zetten in de regio Donetsk. Zij verlieten onder meer de plaats Balaklia. Daar zijn volgens de Oekraïense politiechef twee martelkamers gevonden, meldt persbureau Interfax Oekraïne.

De politiechef vertelde ook dat in de afgelopen week 204 strafzaken zijn geopend naar mogelijke oorlogsmisdaden door Russische soldaten.