Maximaal 500 asielzoekers opgevangen in Groningse Zuidbroek

Asielzoekerscentra zitten overvol, net als het centrale aanmeldpunt voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. In het hele land zijn daarom noodopvangplekken ingericht. In een verklaring zegt de burgemeester van Midden-Groningen, Adriaan Hoogendoorn: ‘Het kabinet wil het functioneren van de asielketen in 2023 weer op orde hebben. Voorlopig zal er nog sprake zijn van acute nood in de opvang van asielzoekers. Op verzoek van de staatssecretaris is Midden-Groningen in deze situatie bereid om in de tussentijd met de Eurohal noodopvang te bieden.’ De burgemeester benadrukt dat het gaat om ‘een overbruggingsperiode’ en dat de noodopvang over een jaar klaar is.

De eerste asielzoekers gaan komende dinsdag naar Zuidbroek. Twee medewerkers van de marechaussee gaan ook naar de Groningse plaats om de politie daar te helpen. ‘Zij worden ingezet voor de zorg voor de openbare orde en veiligheid in de woonomgeving van Zuidbroek.’

Ook het Overijsselse Wierden neemt asielzoekers op. De gemeente stelt 37 opvangplekken beschikbaar. De asielzoekers komen in chalets waar eerder Oekraïners werden gehuisvest. De huisjes zijn maximaal drie jaar lang beschikbaar. Wierden wil alleen vluchtelingen opvangen die grote kans maken op een verblijfsvergunning.