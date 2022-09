Na vondst massagraf zoekt Oekraïne naar meer doden

Na de vondst van een massagraf in de op Russische troepen heroverde stad Izjoem gaan de Oekraïners op zoek naar nog meer lichamen in onlangs bevrijde gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt door mijnen, zegt de Oekraïense gezant voor vermisten Oleh Kotenko tegen persbureau UNIAN.

Volgens Kotenko wordt alles in het werk gesteld om de lichamen van gesneuvelde soldaten aan hun families over te dragen. ‘We zetten ons werk voort zodat families de soldaten die stierven voor Oekraïne zo snel als mogelijk op gepaste wijze kunnen eren.’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski meldde donderdag de vondst van een massagraf in Izjoem, in de regio Charkov. Vrijdag moet er meer informatie over beschikbaar komen. Oekraïense media berichten dat er meer dan 440 lichamen zouden zijn aangetroffen in een bos.

Het mensenrechtenbureau van de VN laat vrijdag weten van plan te zijn een team naar Izjoem te sturen. ‘Onze collega’s in Oekraïne doen nader onderzoek naar deze beschuldigingen en ze streven ernaar een controlebezoek aan Izjoem te organiseren om de omstandigheden van de dood van deze personen vast te stellen’, zegt een woordvoerster.

De Russen vertrokken afgelopen weekend uit Charkov onder druk van een Oekraïens tegenoffensief. Het ministerie van Defensie in Moskou zei dat er sprake was van ‘hergroepering’ van de troepen, terwijl bronnen dicht bij het Kremlin spreken van een nederlaag.