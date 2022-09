Poetin: gratis kunstmest naar derde wereld bij opheffen sancties

Rusland wil meer dan 300.000 ton kunstmest gratis aan ontwikkelingslanden leveren als Europa de sancties op Russische export verder versoepelt. Dat heeft president Vladimir Poetin gezegd op een top in Oezbekistan. De kunstmest ligt momenteel in Europese havens en mag niet worden vervoerd door de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.

De Europese Unie versoepelde in juli al de sancties om de wereldwijde voedselexport te helpen. De versoepeling maakte de graanexport via de Zwarte Zee weer mogelijk. Afrikaanse leiders hadden daarop aangedrongen vanwege tekorten in Afrika. De versoepeling maakte het Rusland ook mogelijk om weer meer kunstmest te verkopen en te verschepen.

Maar de sancties werden maar gedeeltelijk opgeheven, aldus Poetin. Hij beschuldigt de EU daarom van ‘egoïstisch’ handelen. Volgens hem kunnen nu alleen westerse landen de kunstmest kopen. ‘Maar hoe zit het met de ontwikkelingslanden en de armste landen van de wereld?’, vroeg Poetin zich af.

Poetin is in Oezbekistan voor een top van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Dat is een samenwerkingsorganisatie waar naast Rusland ook China, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan deel van uitmaken.