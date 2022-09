Van der Burg: anders inrichten asielprocedure ligt bij politiek

Over de vraag of asielprocedures in Nederland anders ingericht moeten worden, zal eerst een debat gevoerd moeten worden. Dat zegt staatssecretaris Eric van der Burg in reactie op uitspraken van de nieuwe directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst Christine Nijkamp. Zij zegt tegenover het televisieprogramma EenVandaag dat ze vindt dat het systeem in de praktijk niet werkt en bovendien veel te veel tijd en menskracht kost.

‘Wat zij heeft gezegd laat ik aan haar’, zei Van der Burg bij aanvang van de ministerraad. Hij zegt dat het kabinet gaat kijken hoe een ‘robuust systeem, ook voor de toekomst’ opgezet kan worden. ‘Dat betekent ook iets voor de wet- en regelgeving. Daar loop ik niet op vooruit. En het is aan de politiek om besluiten te nemen’, aldus Van der Burg.

Van der Burg moet nog deze maand met een nieuw voorstel komen voor de manier waarop de procedures voor asielzoekers zijn ingericht in Nederland. Hij heeft daar donderdagavond nog over overlegd, zo zei de staatssecretaris, maar het plan is nog niet klaar. Het wordt deze week dan ook nog niet besproken in de ministerraad.

Nijkamp noemt het huidige asielsysteem tegenover EenVandaag ‘failliet’. De procedures kosten volgens haar te veel tijd omdat er te grondig naar iedere individuele asielaanvraag gekeken wordt. Dat zou niet houdbaar zijn. De directeur erkende ook dat het uiteindelijk aan de politiek is. ‘Maar feit is wel dat als we die keuze niet maken, dat leidt tot onuitvoerbaarheid voor de medewerkers bij de IND, bij het COA en de partners die hierin samenwerken. En dat kunnen wij niet oplossen.’