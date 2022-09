Europese Commissie stelt wet voor waarborgen persvrijheid voor

Nieuwe Europese regels moeten de persvrijheid en verscheidenheid van media beter waarborgen. De Europese Commissie stelt een Europese mediawet voor die moet beschermen tegen politieke inmenging in redactionele beslissingen en surveillance van journalisten. Ook komen er regels over openbaarheid over het eigendom en de financiering van media en transparantie over overheidsreclames.