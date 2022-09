Voorzorgslanding twee Hercules-vliegtuigen op vliegbasis Eindhoven

De melding voor de Engelse C-130 betrof rook in de cockpit. Dat blijkt naar alle waarschijnlijkheid condens te zijn, ontstaan door het vliegen door regenbuien. De Nederlandse C-130 had een technische storing. Iedereen is veilig geland, niemand is gewond geraakt. De vliegtuigen worden verder nagekeken door de technische dienst.

Volgens de Defensie-woordvoerder gebeurt zo’n voorzorgslanding niet vaak.