Vergrijzend Japan meldt recordaantal 100-plussers

Het aantal 100-plussers in Japan is voor het eerst de 90.000 voorbij. De Japanse omroep NHK bericht dat het record al 52 jaar op rij sneuvelt.

Het ministerie van Volksgezondheid becijferde dat er inmiddels 90.526 personen meer dan een eeuw oud zijn, zo’n 4000 meer dan vorig jaar. Mannen zijn ondervertegenwoordigd in die cijfers: vrouwen vormen zo’n 90 procent van de 100-plussers.

Japan behoort tot de meest vergrijsde landen ter wereld en zag het aantal 100-plussers de afgelopen decennia snel toenemen. In 1970 waren er volgens NHK voor zover bekend maar 310 inwoners meer dan een eeuw oud.

Oudste Japanners

De oudste Japanner is Tatsumi Fusa, een 115-jarige vrouw. De oudste man heet Nakamura Shigeru en is 111. Het ministerie verwacht dat voor eind maart nog eens 45.000 mensen de 100 voorbij gaan. Het gaat dan ook om Japanners die in het buitenland wonen en buitenlandse inwoners met een permanente verblijfsstatus.

Terwijl het aantal 100-plussers gestaag groeit, keldert het aantal nieuwe geboorten in de derde economie van de wereld. De autoriteiten maakten vorig jaar melding van het laagste aantal geboorten in de Japanse geschiedenis. Vergrijzing kan voor sociale problemen zorgen, omdat het aandeel niet-werkende ouderen in de samenleving groeit.

Trouwen

De Japanse overheid hoopt het tij te keren, maar kreeg deze week meer slecht nieuws. Uit een studie kwam naar voren dat een historisch laag aantal Japanse vrijgezellen van plan is te trouwen. 81 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen uit die groep hoopt op enig punt te trouwen. Dat is nog steeds een ruime meerderheid, maar volgens persbureau Bloomberg wel het laagste aantal sinds de studie begon in 1982.

Ook Nederland ziet de bevolking vergrijzen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was op 1 januari 2020 19,8 procent van de bevolking ouder dan 65. Dertig jaar eerder was volgens het CBS nog 12,8 procent van de inwoners 65-plus.