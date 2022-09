FNV: 70 procent dienstregelingen in streekvervoer niet gereden

Zo’n 70 procent van de dienstregelingen in het streekvervoer wordt vrijdag niet gereden vanwege een staking. Dat is de inschatting van FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. Volgens hem staken vrijwel alle FNV-leden die vrijdag moeten werken in het streekvervoer.

De FNV heeft de stakingen opgezet om de lonen omhoog te krijgen, ook wil de bond dat er meer personeel bijkomt en dat de werkdruk minder wordt. Niet al het personeel staakt. Door vakbond CNV is een nieuwe cao getekend, die tot eind dit jaar loopt. Maar de FNV was niet tevreden over het loonbod en andere voorwaarden en is daarom met de stakingen gestart.

In het streekvervoer werken ongeveer 13.000 mensen. Meer dan zesduizend daarvan zijn lid van de FNV, zegt Van der Gaag. Vrijwel alle FNV-leden die vrijdag staan ingeroosterd om te werken, naar schatting van de FNV-bestuurder iets meer dan de helft, staken volgens Van der Gaag.

Gemiddelde

De schatting dat van de dienstregelingen in Nederland 70 procent wegvalt, is een gemiddelde, legt hij verder uit. Op sommige plekken zal er meer rijden, bijvoorbeeld omdat daar meer CNV-leden rijden of mensen die onder een andere cao vallen. En op andere plekken zal er meer uitvallen. Zo rijden treinen van Arriva in Limburg vrijdag helemaal niet, meldt de vervoerder.

Van der Gaag noemt het onlogisch dat de overige 30 procent van de dienstregelingen nog wel wordt gereden. ‘Wat is de functionaliteit daarvan? Je komt nergens op uit als de dienstregeling op veel plekken stilligt.’ De FNV-bestuurder noemt de staking heel vervelend voor de reiziger. ‘Maar de situatie in het streekvervoer is heel dringend. Anders heeft de bereikbaarheid van de regio in de toekomst er fors onder te leiden.’

Vervoerders roepen reizigers op kort van tevoren de reisplanners te checken.