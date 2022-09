EU-president wil banden aanhalen met Arabische landen om energie

De ‘EU-president’ reist de komende dagen naar deze landen ‘om de mogelijkheden van alternatieve leveranties te onderzoeken’, zei hij tijdens een bijeenkomst met internationale media waaronder het ANP, in Brussel. ‘We moeten onze geopolitieke strategie aanpassen.’

Met Algerije is al afgesproken dat zij meer aan Italië en Spanje zullen leveren maar, aldus Michel, ‘zij willen ook dat de EU investeert in de verbindingen’.

Mensenrechten

De ‘EU-president’ erkent dat er issues zijn in die landen met bijvoorbeeld mensenrechten. ‘Maar de laatste jaren is er ook sprake van verbetering op het gebied van bijvoorbeeld vrouwenemancipatie’ en homorechten. De Belg ziet juist kansen om ‘normen en waarden te promoten door met ze in gesprek te gaan’.

Volgens Michel is het wel van groot belang dat de EU haar energieconsumptie terugdringt om de energiecrisis het hoofd te kunnen bieden en de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen. Hij vindt dat de voorstellen die de Europese Commissie op tafel heeft gelegd om consumenten te helpen hun energierekeningen te betalen, onder meer door de overwinsten van energiebedrijven deels door te sluizen naar huishoudens en bedrijven, goed zijn, ‘maar meer zal nodig zijn’.