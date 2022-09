PostNL daalt op Damrak na waarschuwing FedEx

Post- en pakketvervoerder PostNL behoorde vrijdag tot de grootste dalers op het Damrak. Beleggers verwerkten de tegenvallende resultaten van de grote Amerikaanse pakketvervoerder FedEx, die het aantal verzendingen wereldwijd ziet vertragen. Het bedrijf trok ook zijn winstverwachting voor het jaar in en de topman van FedEx waarschuwde voor een wereldwijde recessie. PostNL daalde 3,5 procent in de MidKap en de Duitse branchegenoot Deutsche Post DHL zakte bijna 6 procent in Frankfurt. In Brussel verloor Bpost 4 procent en in Londen kelderde Royal Mail bijna 12 procent.

Ook de Wereldbank waarschuwde dat het risico op een wereldwijde recessie is toegenomen door de renteverhogingen van centrale banken. De Europese energiecrisis bleef eveneens boven de markten hangen. Zo is de Duitse regering van plan drie grote gasimporteurs over te nemen. Het gaat om Uniper, VNG en Securing Energy for Europe (SEFE). Doordat er veel minder gas uit Rusland komt zijn de bedrijven in financiële nood gekomen. Door de staat eigenaar te maken van de drie ondernemingen hoopt Berlijn te voorkomen dat de hele energiemarkt instort.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 668,37 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 919,17 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,4 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,3 procent na een sterker dan verwachte afname van de Britse winkelverkopen in augustus. De beurs in Londen blijft maandag dicht vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth.

Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX met een min van 2,8 procent. Staalproducent ArcelorMittal, chipbedrijf Besi en verlichtingsconcern Signify volgden met verliezen van dik 2 procent. Telecomconcern KPN was de enige stijger met een plus van 0,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg Ebusco 0,6 procent. De fabrikant van elektrische bussen haalde een opdracht binnen in Noorwegen. Het bedrijf gaat 76 elektrische bussen leveren aan het openbaarvervoerbedrijf Nobina. De bussen zullen naar verwachting tegen het einde van 2023 worden geleverd.

BAM verloor 1,6 procent. De bouwer heeft de verkoop van de Duitse infratak Wayss & Freytag Ingenieurbau aan ZECH Building afgerond. De verkoop levert BAM een boekwinst op van zo’n 50 miljoen euro.

De euro was 0,9996 dollar waard, tegen 0,9991 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent in prijs tot 85,72 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 91,61 dollar per vat.