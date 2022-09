35 asbestincidenten bij Tata Steel in vijf jaar tijd

De incidenten vonden veelal plaats rond storings- en onderhoudswerkzaamheden. Bij Tata Steel is volgens de woordvoerder geen sprake van open asbestbronnen, maar zit het in bijvoorbeeld beschermende wanden of een motor.

Nederland verbood in 1993 het gebruik van asbest in nieuwe producten. Blootstelling aan asbest kan leiden tot ziektes als verschillende vormen van kanker, die zich soms pas vele jaren later openbaren.

In sommige gevallen werd gestuit op asbest, maar dat betekent nog niet meteen dat mensen er daadwerkelijk aan zijn blootgesteld, tekent de woordvoerder aan. Zo is er een incident geweest dat ‘ergens’ een scheur in kwam, waardoor asbest bloot kwam te liggen. Daarop zijn circa tweehonderd medewerkers geregistreerd, hoewel bij onderzoek zoals bodemmonsters verder geen asbest werd aangetroffen.

Registraties

De woordvoerder geeft ook aan dat als er een asbestincident is, iedereen in die ruimte, ongeacht hoe groot die ruimte is, uit voorzorg wordt geregistreerd. Daarbij is het ‘best aannemelijk’ dat van de 1825 registraties, er mensen bij zitten die vaker bij een incident betrokken waren, aldus de woordvoerder.

Om zeker te weten of ook echt sprake is geweest van blootstelling aan asbest, zouden direct huidmonsters moeten worden genomen, en dat is ‘niet te doen’, zegt de woordvoerder. Daarom wordt uit voorzorg geregistreerd. ‘Die registratie wordt opgenomen in iemands medisch dossier en die gegevens worden veertig jaar bewaard. Als iemand kanker mocht krijgen, kan dit dossier worden nageslagen’, zegt hij. ‘Het is voor een dokter goede informatie om te hebben voor de verdere behandeling, en het is ook goede informatie om te hebben voor een eventuele schadeclaim.’

Oorzaken

De incidenten hebben volgens de woordvoerder grofweg twee oorzaken. Medewerkers kunnen onverhoopt op asbest stuiten als ze niet goed het asbestinventarisatierapport hebben gelezen. In dat geval zijn de processen en procedures niet goed gevolgd. Daarnaast is asbest niet altijd direct herkenbaar, zegt de woordvoerder.

In 2017 speelde verder landelijk de straalgritcrisis, waarbij bleek dat met asbest verontreinigd straalgrit werd gebruikt. ‘Ook door onze mensen’, aldus de woordvoerder. Tata Steel heeft iedereen geregistreerd die dat heeft gebruikt of in de buurt ervan is geweest, zo’n vijfhonderd mensen.

Sinds 1994 is het verplicht te inventariseren waar asbest zit, geeft de woordvoerder verder aan. ‘Die inventarisatie hebben wij ook gedaan, dus in principe moeten we weten waar asbest zit.’ Volgens hem zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat medewerkers er aan worden blootgesteld. Zo zijn er procedures opgezet en wordt er aandacht aan besteed in cursussen en trainingen.