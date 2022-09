Rechter benoemt onafhankelijke arbiter voor Trump

Een rechter heeft donderdag een onafhankelijke arbiter (special master) aangesteld om het materiaal te beoordelen dat tijdens de huiszoeking in de woning van oud-president Donald Trump is gevonden. Het gaat om Raymond Dearie, een 78-jarige gepensioneerde rechter.

Trump had om zo’n arbiter verzocht en het werd eerder deze maand al duidelijk dat de rechter dit toe zou staan. De advocaten van Trump noemen een onafhankelijke derde partij ter beoordeling van het materiaal dat in Trumps resort Mar-a-Lago gevonden werd ‘een belangrijke controle op de regering’.

Verder oordeelde de rechter donderdag dat de FBI het onderzoek naar de geheime documenten die in de woning van Trump gevonden werden niet meteen mag voortzetten. Het ministerie van Justitie had hier wel om verzocht, nadat Trump er bij de rechter juist op had aangedrongen het strafrechtelijk onderzoek stil te leggen in afwachting van een arbiter.