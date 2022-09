Moskou: levering langeafstandsraketten aan Oekraïne ‘rode lijn’

De Verenigde Staten overschrijden een ‘rode lijn’ als ze Oekraïne zouden voorzien van raketten met een groter bereik dan ze tot nu toe hebben gedaan en zouden daarmee partij worden in het conflict. Dat zegt de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Zij deed dit in reactie op de hernieuwde oproep van Oekraïne aan de regering in Washington om raketten met een bereik tot 300 kilometer te leveren, om die bijvoorbeeld te gebruiken om de ​​recent gebouwde brug te raken die het Krim-schiereiland met Rusland verbindt.