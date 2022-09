Weer minder mensen bij Defensie: alarmbellen gaan af

Volgende week komt hij met nieuwe personeelscijfers en daaruit blijkt uit dat ‘de instroom naar beneden is gegaan en de uitstroom wat groter is geworden’. Daarvoor kunnen incidentele verklaringen zijn zoals militairen die wat langer zijn gebleven in de coronaperiode, maar daarna alsnog zijn vertrokken. Maar het is ‘twee keer een red flag’, aldus de bewindsman.

Defensie heeft de komende jaren jaarlijks 3200 militairen extra nodig om alle plannen te realiseren. En dat in een tijd dat de arbeidsmarkt heel krap is en Defensie al 8800 militaire vacatures heeft. De Kamer sprak donderdag met Van der Maat over zijn plannen om meer mensen aan het militaire apparaat te binden.

Inflatie

De partijen zijn over het algemeen tevreden. Ze zijn blij dat er eindelijk een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is waarbij de lagere rangen en schalen er tot 20 procent op vooruit kunnen gaan. Wel zijn er zorgen over de gevolgen van de hoge inflatie. Voldoet het akkoord eigenlijk nog wel?, wilde Stephan van Baarle (DENK) weten.

Defensie loopt nu in de pas met andere sectoren als het gaat om salaris, zei Van der Maat. Maar het zal onvoldoende zijn om de prijsstijging helemaal te compenseren, erkende hij. Wel is er nog wat ruimte om toeslagen te verhogen. Daarover wordt nog met vakbonden gesproken.

Perspectief

Volgens Peter Valstar (VVD) ontbreekt het vaak nog aan perspectief en carrièrekansen bij Defensie. Ook vallen nog steeds veel militairen uit tijdens de opleiding door blessures. Er valt op deze terreinen nog wat te winnen en daar wordt ook aan gewerkt, aldus de staatssecretaris.

Ronduit teleurstellend vindt Alexander Hammelburg (D66) het gebrek aan aandacht voor diversiteit in de personeelsplannen. Er loopt een onderzoek om de diversiteit te verbeteren en dat is volgend jaar klaar, zei de bewindsman. De D66’er vindt het allemaal erg mager en lang duren. Hij wil dat er meer wordt gedaan.