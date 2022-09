Forse loonsverhoging voor 5000 beveiligers

Zo’n 5000 beveiligers in Nederland gaan er in twee jaar tijd 17 procent in loon op vooruit. Volgens werkgeversorganisatie VBe NL is een fikse loonsverhoging nodig om voldoende personeel aan te trekken. Eerder dit jaar ging onder andere een huldiging van voetbalclub Ajax op het Amsterdamse Museumplein niet door omdat er te weinig beveiligers voorhanden waren.

VBe NL sprak met vakbond AVV af dat de lonen met terugwerkende kracht tussen oktober 2021 en oktober 2023 met 17 procent omhooggaan. In 2023 wordt opnieuw gekeken naar inflatiecijfers om te bepalen hoezeer de salarissen omhoog moeten in 2024, zegt directeur Leon Vincken van VBe NL. Daarnaast krijgen werknemers van de 170 aangesloten beveiligingsbedrijven meer keuze in vrije dagen.

‘In deze branche zijn regie en autonomie het grootste probleem voor werknemers. We geven ze daar meer invloed op, en verhogen ook de reiskostenvergoeding. We hebben een heel competitief loonbod nodig, anders zien we onze beveiligers en verkeersregelaars naar elders vertrekken’, zegt Vincken.

In de hele Nederlandse beveiligingsbranche werken zo’n 25.000 mensen, maar de cao van VBe NL geldt voor een minderheid van hen. De drie grootste beveiligingsbedrijven in Nederland, G4S, Trigion en Securitas, zijn niet aangesloten bij VBe NL.