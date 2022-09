Minder uitkeringsaanvragen in VS, detailhandel groeit

Het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten daalde afgelopen week voor de vijfde keer op rij. Steeds meer Amerikanen vinden werk, ondanks wereldwijde economische uitdagingen waar ook de VS mee worden geconfronteerd. Ook opvallend is dat de omzet in de detailhandel vorige maand steeg, nadat deze in juli nog daalde.

Vorige week daalde het aantal eerste uitkeringsaanvragen tot ongeveer 213.000. Het gemiddelde over vier weken komt daarmee uit op ongeveer 224.000 aanvragen. Dat is het laagste aantal sinds juni dit jaar. Ook in de VS is de vraag naar personeel groot. Werkgevers proberen miljoenen vacatures in te vullen.

Volgens de Federal Reserve kan die trend echter veranderen. Om de hoge inflatie aan te pakken, verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente, waardoor de vraag naar werknemers kan veranderen. Tegelijkertijd sterken de nieuwe data de koepel van centrale banken vermoedelijk in de overtuiging dat de economie robuust genoeg is om renteverhogingen aan te kunnen.

Daarnaast meldt het Amerikaanse ministerie van Handel dat de omzet in de detailhandel vorige maand steeg met zo’n 0,3 procent ten opzichte van een maand eerder. Wanneer de verkoop van benzine in de cijfers buiten beschouwing wordt gelaten, is er zelfs sprake van een stijging van 0,8 procent. Onder meer de omzet van supermarkten groeide. Ook gaven Amerikanen meer geld uit in restaurants en bars. De verkoop van onder meer meubels en gezondheidsproducten daalde vorige maand daarentegen, evenals de verkoop van benzine.