Begrafenis Elizabeth eindigt met landelijk 2 minuten stilte

De staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth in Londen eindigt maandag met landelijk 2 minuten stilte. Na afloop van de dienst in Westminster Abbey wordt de kist van Elizabeth naar Windsor Castle gebracht en tijdens een privéceremonie met die van haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip in een grafkelder geplaatst.

De kist van de vorstin staat tot de ochtend van de staatsbegrafenis in Westminster Hall. De kist werd woensdag vanaf Buckingham Palace met een processie naar deze locatie gebracht. Belangstellenden kunnen sindsdien hun laatste eer bewijzen aan de vorstin. Ook in de nacht van woensdag op donderdag passeerden mensen de kist met daarop onder meer de koninklijke standaard en kroon.

Rouwende Britten moeten urenlang in de rij staan voor Westminster Hall. De kilometerslange rij langs de rivier de Theems wordt donderdag, de eerste volle dag waarop de kist te zien is, steeds langer. Deze was donderdag aan het begin van de ochtend 3,2 kilometer. Deze was rond 13.30 uur lokale tijd opgelopen tot meer dan 7 kilometer.

De Britse autoriteiten waarschuwen dat de wachttijden kunnen oplopen tot wel 30 uur. Het is de verwachting dat vele honderdduizenden afscheid zullen nemen. Meer dan duizend vrijwilligers, stewards en politieagenten zijn ingeschakeld om de rij in goede banen te leiden. Voor de wachtenden staan ongeveer vijfhonderd toiletten langs de route, ook zijn er foodtrucks.