VNC: vertrek Benschop ‘logisch gevolg van wat zich afspeelde’

Het vertrek van Dick Benschop is een ‘logisch gevolg van wat zich de afgelopen maanden op de luchthaven heeft afgespeeld’, stelt de vakbond voor cabinepersoneel VNC in een reactie. ‘Het is natuurlijk dramatisch wat er gebeurt de laatste maanden met de wachtrijen van passagiers. Niet alleen de luchtvaart maar ook de horeca heeft daar last van’, aldus een zegsman.